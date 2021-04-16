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Щеплення від COVID-19 отримали менш ніж 433 тисячі українців

До листа очікування записалося майже 460 тис. охочих.

Щеплення від COVID-19 отримали менш ніж 433 тисячі українців
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

У четвер, 15 квітня, в Україні проти COVID-19 щеплено 13 520 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 432 817 людей, з них отримали 1 дозу 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).

Як інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я, учора щеплення проводилося 138 мобільними бригадами з імунізації та 578 пунктами щеплення.

Найбільше щеплень минулої доби зроблено на Львівщині (2 650), у Києві (1 770) та Одеській області (893). Разом із тим у Київській області вчора вакцинували лише 97 людей, на Черкащині зробили 165 щеплень.

Станом на 13 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 449 960 людей.

Як повідомляли, вчора розпочали вакцинацію від коронавірусу українських спортсменів – паралімпійців та олімпійців напередодні їх участі в Олімпійських іграх. Щеплення здійснюють вакциною виробництва компанії Sinovac.

За даними ЗМІ, сьогодні щеплювати почнуть правоохоронців - пропри те, що згідно з дорожньою картою вакцинації, їх мали вакцинувати на третьому етапі, а нині в країні ще не завершився другий.

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