Кабмін виділив додаткові 6,5 млрд гривень на вакцини від COVID-19

Гроші на Pfizer заберуть з фінансування ліків і лікарень.

Кабінет міністрів України додатково спрямував 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Як повідомляють у Міністерстві фінансів, з урахуванням відповідних видатків 2020 року загальний обсяг видатків державного бюджету на закупівлю вакцин від COVID-19 становить 11,4 млрд гривень.

"Уряд вжив усіх заходів щодо забезпечення Міністерства охорони здоров’я України коштами для закупівлі вакцин та проведення до кінця 2021 року щеплення 70% дорослого населення, яке визначено із загальної чисельності населення 41,7 млн осіб згідно з даними Держкомстату станом на 01 січня 2020 року. Тобто планується охопити вакцинацією 24 млн осіб дорослого населення", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, для цього необхідно забезпечити надходження майже 48 млн доз вакцин із урахуванням 8 млн доз, що мають бути отримані безкоштовно в рамках механізму COVAX.

Нагадаємо, МОЗ пропонувало забрати 6,5 млрд гривень з "Реалізації програми держгарантій медичного обслуговування населення" для того, щоб закупити 10 млн доз вакцини від коронавірусу Pfizer.