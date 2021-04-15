​Українці зможуть купувати вакцину проти ковіду не раніше листопада, - Арахамія

Купити вакцину від коронавируса, зокрема Pfizer, українці самостійно зможуть не раніше листопада. До цього часу всі замовлення на препарат від цієї компанії є державними.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає ТСН.

Нардеп попередив, що зараз активізувалися шахраї, які розповідають про постачання вакцини і пропонують її купити. Зловмисники просять передоплату, а потім зникають.

"Це багато в чому надута схема. Зовсім нещодавно приїжджали бізнесмени, просили: дайте нам дозвіл на британську AstraZeneca, яку ми завеземо і будемо продавати людям, які готові заплатити. Будь ласка, привозьте, за 48 годин отримаєте документи. Вони кажуть "дякую", їдуть, повертаються через тиждень, кажуть, що це була афера, немає жодної AstraZeneca", - розповів Арахамія.

Він пояснив, що найближчим часом вакцина не з'явиться в Україні у вільному продажу, бо всі найбільші виробники завантажені на рік вперед.

"Pfizer офіційно заявив: якщо ви почуєте про будь-яке комерційне постачання до листопада цього року, то це - фейк. Всі замовлення до листопада - державні замовлення", - наголосив Арахамія.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль розповів, що платна вакцина може з'явитися в обігу в Україні в I-II кварталі 2021 року.

Нагадаємо, від початку кампанії вакцинації щеплення отримали 419 297 українців, з них отримали 1 дозу – 419 295 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – п'ятеро осіб (із них двоє отримали 1 дозу закордоном).