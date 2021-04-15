​ЄС розраховує отримати 50 мільйонів доз вакцини Pfizer раніше, ніж очікувалося

Партія вакцини мала прибути наприкінці 2021 року, але почне надходити вже цього місяця.

Європейський союз розраховує отримати 50 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech раніше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що партія вакцини мала прибути до Європи наприкінці 2021 року, але почне надходити вже цього місяця.

У більшості європейських країн продовжують діяти обмеження через велику кількість випадків захворюваності, але деякі оголосили про поступове скасування обмежень. У Швейцарії бари та ресторани можуть знову відкритися з 19 квітня, а в Бельгії їм дозволять відкривати свої тераси з 8 травня.

Угорщина дозволить ресторанним терасам відкритися, коли 3,5 мільйона людей – близько третини населення – будуть вакциновані.

У Великій Британії паби, ресторани та бари на початку цього тижня відновили свою роботу. Вони не працювали близько трьох місяців.

Нагадаємо, 6 квітня голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна уклала рамковий договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Він зазначив, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями, а всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, додав, що співпраця з американськими фармацевтичними компаніями триватиме й розширюватиметься. Він також розповів, що особисто домовлявся про цей контракт з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою 8 лютого.

Раніше повідомлялося, що найближчими тижнями Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer у межах програми справедливого розподілу вакцин COVAX, а до червня - ще 1 млн доз.