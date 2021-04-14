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Співробітникам московського бюро "Радіо Свобода" та телеканалу "Настоящее время" запропонували переїхати до Києва чи Праги

Таке рішення керівництво прийняло після багатомільйонних штрафів "Роскомнадзору".

Співробітникам московського бюро "Радіо Свобода" та телеканалу "Настоящее время" запропонували переїхати до Києва чи Праги
Фото: nsn.fm

Частині співробітників московського бюро "Радіо Свобода" та телеканалу "Настоящее время" запропоновано покинути Росію, у травні їх планують перевезти до Києва та Праги.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Зазначається, що таке рішення керівництво прийняло після багатомільйонних штрафів "Роскомнадзору".

Телеканал "Настоящее время", який є спільним проєктом "Свободи" і "Голосу Америки", як і "Радіо Свобода" російський Мін'юст у 2017 році визнав іноземними агентами. А в грудні для ЗМІ, визнаних іноагентами, запровадили штрафи до 5 млн рублів за відсутність у їхніх матеріалах відповідного маркування.

7 квітня Роскомнагляд повідомив, що у ТОВ "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" накопичилося штрафів на 71,5 млн рублів (майже $944,5 тис.) через відсутність маркування.

Співробітники медіа говорять, що виплачувати штрафи вони не будуть, а будуть судитися.

За даними "Бі-Бі-Сі", зараз ведуться переговори з усіма співробітниками, якщо хтось згоден поїхати – компанія надає всю необхідну допомогу. Про звільнення тих, хто не буде переїжджати з Росії, поки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше "Радіо Свобода" повідомляло, що може закрити російську редакцію, якщо влада продовжить чинити на неї тиск.

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