Співробітникам московського бюро "Радіо Свобода" та телеканалу "Настоящее время" запропонували переїхати до Києва чи Праги

Частині співробітників московського бюро "Радіо Свобода" та телеканалу "Настоящее время" запропоновано покинути Росію, у травні їх планують перевезти до Києва та Праги.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Зазначається, що таке рішення керівництво прийняло після багатомільйонних штрафів "Роскомнадзору".

Телеканал "Настоящее время", який є спільним проєктом "Свободи" і "Голосу Америки", як і "Радіо Свобода" російський Мін'юст у 2017 році визнав іноземними агентами. А в грудні для ЗМІ, визнаних іноагентами, запровадили штрафи до 5 млн рублів за відсутність у їхніх матеріалах відповідного маркування.

7 квітня Роскомнагляд повідомив, що у ТОВ "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" накопичилося штрафів на 71,5 млн рублів (майже $944,5 тис.) через відсутність маркування.

Співробітники медіа говорять, що виплачувати штрафи вони не будуть, а будуть судитися.

За даними "Бі-Бі-Сі", зараз ведуться переговори з усіма співробітниками, якщо хтось згоден поїхати – компанія надає всю необхідну допомогу. Про звільнення тих, хто не буде переїжджати з Росії, поки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше "Радіо Свобода" повідомляло, що може закрити російську редакцію, якщо влада продовжить чинити на неї тиск.