Затриманий в Криму український "агент" виявився фрілансером "Радіо Свобода"

Затриманий ФСБ Росії в окупованому Криму Владислав Єсипенко, який нібито збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій, є фрілансером української служби "Радіо Свобода".

Президент "Радіо Свобода" Джеймі Флай закликав звільнити Владислава Єсипенка, передає Крим.Реалії.

"У той час, коли Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, недавнє затримання Владислава Єсипенка, фрілансера української служби Радіо Свобода, викликає тривогу. Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг возз’єднатися з сім’єю", - заявив Джеймі Флай.

16 лютого в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії заявили, що Владиславу Єсипенку, затриманому в окупованому Криму 10 березня, інкримінують збір інформації "в інтересах спецслужб України", зокрема Служби зовнішньої розвідки.

Як стверджують у ФСБ, Єсипенко "здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об’єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму".

Служба зовнішньої розвідки України у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявила, що "не коментує провокації російських спецслужб".

Згодом на сторінці СЗР у фейсбуці з’явилося повідомлення, в якому сказано, що ФСБ створює потрібний Кремлю фон для "святкування" роковин окупації Криму.