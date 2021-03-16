"Укроборонпром" спростував дані SIPRI щодо продажу українського озброєння Росії

З 2014 року ДК не уклав жодного контракту на поставку озброєння чи військової техніки до РФ.

Державний концерн "Укроборонпром" прокоментував дані Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI) про те, що Росія увійшла до трійки найбільших покупців українського озброєння за 2016–2020 роки.

У концерні запевнили, що з 2014 року "Укроборонпром" не уклав жодного контракту на поставку озброєння чи військової техніки до Російської Федерації.

"Укроборонпром відповідально заявляє, що з кінця серпня 2014 року жодне підприємство Концерну не уклало жодного експортного контракту, а відтак не відвантажило жодної одиниці озброєння чи військової техніки (ОВТ) до Російської Федерації. Відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони України від 27 серпня 2014 року про припинення експорту товарів військового призначення та подвійного використання до Росії введено в дію Указом Президента України", - сказано у заяві, оприлюдненій на сайті концерну.

Зазначається, що продукція підприємств "Укроборонпрому" складає лише частину загального обсягу експорту ОВТ Україною.

"Як постійний представник Концерну у складі Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва (МКВТС), утвореної за рішенням РНБО, стверджую, що з кінця серпня 2014 року Комісія жодного разу не погоджувала жодних контрактів на поставку ОВТ на територію Російської Федерації. Крім того, відповідне рішення РНБО є обов’язковим для виконання усіма органами виконавчої влади", - зазначив заступник генерального директора з управління активами Укроборонпрому Мустафа Найєм.

МКВТС - це один із ключових органів державного регулювання у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

"SIPRI надає дані, аналіз і рекомендації, що грунтуються на відкритих джерелах. Проте на підставі яких саме відкритих джерел інформації були сформовані показники SIPRI окремо як щодо номенклатури експортованих товарів, так і щодо визначення обсягу їх вартості, а також стосовно методики здійснення цих розрахунків - інформація відсутня", - зазначають в "Укроборонпромі".

За даними SIPRI, Росія у 2016-2020 рр. стала другим найбільшим покупцем українського озброєння. На першому місці з показником 36% від експорту з України – Китай. Росія має 20%, а Таїланд – 17%. Загалом наша держава займає 12 місце в світі з експорту озброєння.

Протягом 2011-2015 років експорт озброєння з України займав 2,6%. За 2016-2020 роки він скоротився на 68% порівняно з показником попередніх п'яти років.