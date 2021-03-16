Росія увійшла до трійки найбільших покупців українського озброєння, – SIPRI

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Росія за 2016-2020 роки стала другим найбільшим покупцем українського озброєння. Ці дані наводить Стокгольмський інститут досліджень проблем миру (SIPRI).

На першому місці з показником 36% від експорту з України – Китай. Росія має 20%, а Таїланд – 17%. Загалом наша держава займає 12 місце в світі з експорту озброєння.

Протягом 2011-2015 років експорт озброєння з України займав 2,6%. За 2016-2020 роки він скоротився на 68% порівняно з показником попередніх п'яти років.

Світовим лідером за кількістю експорту озброєння стали США. За 2016-2020 рік вони наростили частку продажу озброєння за кордона на 15%, ТОП-покупцями є Саудівська Аравія, Австралія і Південна Корея.

На другому місці - Росія, але її експорт за п'ять років упав на 22%. Найбільше її продукцію купує Індія, а також Китай та Алжир.

Третю сходинку посіла Франція, експорт озброєння з якої зріс на 44%. Її найбільшими покупцями є Індія, Єгипет та Катар. Німеччина є четвертою у рейтингу експортерів зброї, найбільшими імпортерами є Південна Корея, Алжир та Єгипет. Китай посідає п'яту сходинку, його озброєння найбільше купує Пакистан, Бангладеш та Алжир.

Україна входить до трійки найбільших покупців озброєння тільки однієї країни - Чехії.

Нагадаємо, що за 2018 рік "Укроборонпром" зайняв 71 рядок у світовому рейтингу торговців зброєю. За результатами 2016 року він посідав 77 місце.