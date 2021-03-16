​Адміністрація Байдена планує збільшити податки для американців з доходом понад $400 тис., - Bloomberg

За підрахунками фахівців, це дозволить дозволило уряду США отримати близько $2,1 трильйона протягом 10 років.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена планує перше за 30 років підвищення федеральних податків.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що такий крок покликаний допомогти втілити програму економічного розвитку Байдена, яку, за планами, має бути прийнято після втілення нещодавно ухваленого пакету заходів для підтримки економіки.

Планується підвищення з 21% до 28% податку на прибуток корпорацій та збільшення оподаткування доходу американців, які отримують понад $400 тисяч на рік, та ін.

За підрахунками дослідницького центру Tax Policy Center, подібне підвищення податків дозволило би уряду США отримати близько $2,1 трильйона протягом 10 років. Обсяг програми економічного розвитку Байдена, яка ще не представлена, може сягати $4 трильйонів.

Нагадаємо, план допомоги американській економіці, яка постраждала від пандемії коронавірусу, загальною вартістю $1,9 трлн був представлений Байденом в середині січня. Документ передбачає видатки у розмірі понад $400 мільярдів на вакцинацію, тестування, створення нових робочих місць у сфері охорони здоров'я, відкриття шкіл і виплату відпускних за сімейними обставинами, а також на створення інфраструктури, яка дозволить здійснити введення 100 мільйонів доз вакцини за перші 100 днів президентства Байдена.

Частина американців отримає додатково $1400 допомоги. Люди, які залишилися без роботи, будуть щотижня отримувати федеральну допомогу з безробіття в розмірі $400 аж до вересня 2021 року.

План Байдена також передбачає продовження до вересня мораторію на виселення людей з орендованого житла і вилучень банками майна, заставленого під іпотечні кредити. Рівень мінімальної заробітної плати на федеральному рівні буде збільшено з нинішніх $7,25 до $15 за годину.