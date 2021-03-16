Сі Цзіньпін закликав китайських регуляторів посилити нагляд за техногігантами

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін закликав державних регуляторів посилити нагляд за технологічними компаніями, пише американське видання CNBC.

"Розвиток деяких компаній-платформ не є стандартним та створює ризики", - сказав Сі у своєму зверненні, яке цитує Центральний телеканал КНР.

Під терміном "платформа", як правило, маються на увазі технологічні компанії широкого спектру - від соціальних мереж до електронної комерції. Основними китайськими техногігантами є Tencent та Alibaba.

Китайський лідер вимагає вдосконалити законодавство, закривши лазівки та прогалини, які використовуються цими компаніями, посилити контроль за ними, розправитися з монополіями, сприяти справедливій конкуренції і зупинити безконтрольне нарощування капіталу.

Влада Китаю вважає, що компанії-платформи накопичили надмірну ринкову владу. Першою жертвою боротьби з техногігантами вже стала Alibaba Group мільярдера Джека Ма. Конфлікт офіційного Пекіну з Alibaba почався ще в 2020 році, коли регулятори несподівано зупинили IPO її "дочки" - Ant Group. Потім стало відомо, що за цим, ймовірно, стояв особисто Сі Цзіньпін.

Пізніше Alibaba звинуватили в порушенні антимонопольних законів. Це загрожує їй величезним штрафом. Також, за неофіційними даними, уряд Китаю збирається змусити Alibaba позбутися своїх активів у медіа.

Нова заява Сі може свідчити, що Пекін не обмежиться тиском тільки на Alibaba.