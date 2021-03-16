Оксана Маркарова: «Україні пощастило із новою адміністрацією у США»
Оксана Маркарова: «Україні пощастило із новою адміністрацією у США»
Лікар-уролог з Португалії: «Якщо у сім’ї є жінки з онко грудей, то чоловіки мають обстежуватися на рак простати раніше» 
Лікар-уролог з Португалії: «Якщо у сім’ї є жінки з онко грудей, то чоловіки мають обстежуватися на рак простати раніше» 
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
У ЗМІ оприлюднили нові "аудіозаписи Медведчука і Суркова" щодо Донбасу
У ЗМІ оприлюднили нові "аудіозаписи Медведчука і Суркова" щодо Донбасу
Низка країн ЄС призупинили використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ (Оновлено)
Низка країн ЄС призупинили використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ (Оновлено)
Головний санлікар Ляшко захворів на ковід через два тижні після вакцинації
Головний санлікар Ляшко захворів на ковід через два тижні після вакцинації
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
Свободный газ – новые правила от Юрия Витренко
Свободный газ – новые правила от Юрия Витренко
У Києві позашляховик розчавив "Шкоду" на світлофорі, двоє загиблих
У Києві позашляховик розчавив "Шкоду" на світлофорі, двоє загиблих
ГоловнаСвіт

Сі Цзіньпін закликав китайських регуляторів посилити нагляд за техногігантами

Офіційний Пекін хоче обмежити вплив найбільших корпорацій Китаю.

Сі Цзіньпін закликав китайських регуляторів посилити нагляд за техногігантами
Фото: EPA/UPG

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін закликав державних регуляторів посилити нагляд за технологічними компаніями, пише американське видання CNBC.

"Розвиток деяких компаній-платформ не є стандартним та створює ризики", - сказав Сі у своєму зверненні, яке цитує Центральний телеканал КНР.

Під терміном "платформа", як правило, маються на увазі технологічні компанії широкого спектру - від соціальних мереж до електронної комерції. Основними китайськими техногігантами є Tencent та Alibaba.

Китайський лідер вимагає вдосконалити законодавство, закривши лазівки та прогалини, які використовуються цими компаніями, посилити контроль за ними, розправитися з монополіями, сприяти справедливій конкуренції і зупинити безконтрольне нарощування капіталу.

Влада Китаю вважає, що компанії-платформи накопичили надмірну ринкову владу. Першою жертвою боротьби з техногігантами вже стала Alibaba Group мільярдера Джека Ма. Конфлікт офіційного Пекіну з Alibaba почався ще в 2020 році, коли регулятори несподівано зупинили IPO її "дочки" - Ant Group. Потім стало відомо, що за цим, ймовірно, стояв особисто Сі Цзіньпін.

Пізніше Alibaba звинуватили в порушенні антимонопольних законів. Це загрожує їй величезним штрафом. Також, за неофіційними даними, уряд Китаю збирається змусити Alibaba позбутися своїх активів у медіа.

Нова заява Сі може свідчити, що Пекін не обмежиться тиском тільки на Alibaba.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також