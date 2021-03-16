"Якщо ви хочете спати добре...", – сестра Кім Чен Ина звернулася до Білого дому на тлі візиту Блінкена до Японії

Кілька днів тому адміністрація Байдена повідомила про безрезультатні спроби зв'язатися з Пхеньяном.

Віцепрезидентка Трудової партії Північої Кореї, сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон оголосила застереження для США на тлі візиту топдипломатів адміністрації Джо Байдена до Японії.

Через кілька годин після того, як у Білому дому заявили про відсутність відповіді від Пхеньяна на свої численні звернення, Кім Йо Чжон оголосила "попередження", пише CNN з посиланням на державні медіа КНДР.

"Ми використовуємо цю можливість для попередження нової адміністрації, яка з усіх сил намагається розповсюдити запах пороху на нашій землі. Якщо вона (адміністрація) хоче спати спокійно протягом наступних чотирьох років, їй краще утриматися від роботи, яка може призвести до втрати сну", – заявила вона.

Це перша заява Пхеньяна щодо адміністрації 46-го президента США Джо Байдена, пише NDTV. Вона була зроблена у день візиту голови Пентагону Ллойда Остіна таа держсекретаря США Ентоні Блінкена в Японію. Метою поїздки є укріплення військових союзів щодо Китаю та створення єдиного фронту відносно ядерного озброєння КНДР.

Нагадаємо, що кілька днів тому адміністрація президента США Джо Байдена повідомила, що з лютого намагається зв'язатися з урядом Північної Кореї для обговорення ядерної програми країни, однак безрезультатно. Вашингтон намагався зв'язатися з Пхеньяном декількома способами, щоб запобігти ескалації напруги. Зокрема, через "Нью-Йоркський канал" – північнокорейське представництво при ООН. Жодного значущого контакту між країнами не було вже більше 12 місяців.