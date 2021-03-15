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Бразилія підписала угоду з Pfizer на поставку 100 мільйонів доз вакцини, - Reuters

Перед цим скілька місяців керівництво Pfizer та влада країни обмінювалися взаємними звинуваченнями у затягуванні переговорів.

Бразилія підписала угоду з Pfizer на поставку 100 мільйонів доз вакцини, - Reuters
Pfizer
Фото: EPA/UPG

Влада Бразилії підписала угоду з компанією Pfizer про закупівлю 100 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, яке безпосередньо знайоме з цим питанням.

Бразильські офіційні особи заявили про зацікавленість у підписанні угоди після того, як президент Жаїр Болсонару взяв участь у відеоконференції з керівництвом Pfizer минулого тижня. Це сталося після кількох місяців взаємних звинувачень у затягуванні переговорів.

18 січня Уряд Бразилії ухвалив рішення щодо екстреного застосування вакцини від коронавірусу. Для щеплення населення в Бразилії дозволили використовувати препарат китайської компанії Sinovac Biotech та британської AstraZeneca.

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