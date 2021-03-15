США потрібно посилити санкції щодо "Північного потоку - 2", - Маркарова

Новий посол України у США Оксана Маркарова впевнена, що американські санкції щодо зведення "Північного потоку – 2" слід поглибити.

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua.

"Санкції щодо зведення «Північного потоку – 2», інші штрафні заходи щодо Росії потрібно тільки поглиблювати. Ці обмеження мають ефективно виконувати свою роль, піднімаючи ціну агресії, що змусить Росію скорегувати свою поведінку", – сказала вона.

Водночас посол повідомила, що нині Міністерство юстиції та Міністерство енергетики та вугільної промисловості України разом із низкою державних компаній, зокрема й НАК "Нафтогаз України" та МГУ, активно працюють над протидією "Північному потоку – 2". Вона також наголосила, що долучиться до цих процесів вже у якості очільника українського посольства у США.

"Це одна з моїх головних задач – довести до всіх стейкхолдерів США, що не може бути послаблення російських санкцій ані по «Північному потоку», ані по чому іншому, поки немає ніякої зміни поведінки РФ", - зауважила Маркарова.

Вона впевнена, Росія не планує після зведення "Північного потоку - 2" постачати газ Україні.

"Ми ж з вами добре розуміємо, що Росія не для того будує «Північний потік», щоби продовжувати постачати газ через територію України. Давайте не забувати про будівництво «Південного потоку», який має обійти українську газотранспортну систему з півдня. На сьогоднішній день постачання газу в обхід України не тільки не в інтересах України, а й самої Європи. Тому санкції щодо російського газогону повинні не тільки зберігатися, а й посилюватися", - наголосила Маркарова.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон розповів, що Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2".

9 березня п'ять впливових республіканських конгресменів звернулися до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням запровадити санкції проти учасників будівництва газопроводу "Північний потік-2", попередивши, що проект "загрожує посиленням енергетичної залежності Європи від Росії".

У лютому США вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2". Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції. Станом на кінець лютого роботу на російському газопроводі "Північний потік-2" припинили 18 міжнародних компаній. Це дозволило їм уникнути американських санкцій.