Маркарова: "Україна хоче більшої залученості США до «нормандського формату»"

Йдеться не про участь США у якомусь конкретному форматі, а у більш активній роботі Сполучених Штатів на різних майданчиках щодо війни на Донбасі.

Україна прагне, аби Сполучені Штати долучилися до "нормандського формату". Про це в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua заявила нещодавно призначена пані посол України у США – Оксана Маркарова.

Вона також зазначила, шо нині це питання активно обговорюється українською владою.

"Ми би хотіли більшої залученості США до цього формату. Якою вона буде – вирішувати Вашингтону. Нині це питання активно обговорюється в українському МЗС, в команді профільного віцепрем’єра", – повідомила посол.

Водночас вона наголосила, нині йдеться не про участь США у якомусь конкретному форматі, а у більш активній роботі Сполучених Штатів на різних майданчиках, де вирішується питання російсько-української війни.

"Як майбутній посол я точно підтримаю додаткове залучення США до вирішення військового конфлікту. Вважаю, що такий крок відповідатиме пріоритетам Сполучених Штатів щодо більшої залученості до глобальних процесів зі встановлення демократії. Участь США у переговорних процесах відповідає й інтересам України, яка прагне зробити різного роду формати більш ефективними. Поки що ми говоримо не про якийсь конкретний формат, а про більшу залученість США на усіх можливих майданчиках", – сказала Маркарова.

Вона також вказала, що її ключовим завданням на посаді посла буде домогтися того, щоби без участі України ніхто не обговорював питання, пов’язані із її майбутнім та територіальної цілісністю.

"Моя задача як посла – забезпечити, щоби Сполучені Штати вели із нами активний діалог та захищали нас. Найголовніше, щоби розмови про Україну відбувалися за участі України, а якщо вони відбуваються без нас, то щоби під час них звучали слова про відданість захисту територіальної цілісності України. Те, що нинішній президент США озвучив під час розмови із лідером РФ", – зауважила Маркарова.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Джо Байден як новий президент США міг би посилити українську позицію у перемовинах у Нормандському форматі.

Розмови про приєднання США до "нормандського формату" ведуться вже давно. Зокрема, про готовність приєднатися до них заявляв і попередній президент США Дональд Трамп. Говорив про це і колишній представник Держдепу по Україні Курт Волкер. Після заяви Зеленського в Кремлі знову заявили, що Росія не розглядає можливість залучення США до "нормандського формату" при адміністрації Джо Байдена.