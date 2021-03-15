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​У двох містах Австрії розіграють 220 грядок площею по 10 кв. м

Містянам дозволять вирощувати овочі для власного споживання у парках.

​У двох містах Австрії розіграють 220 грядок площею по 10 кв. м

В австрійських містах Відень та Інсбрук стартував проєкт "міське садівництво" (Urban Gardening), який передбачає надання громадянам грядок у міських парках для власноручного вирощування овочів, фруктів чи зелені.

Проєкт втілюється федеральним міністерством сільського господарства, регіонів та туризму Австрії спільно з Австрійськими федеральними парками, передає Укрінформ.

"Хочете посадити квіти, зелень або овочі на власній грядці? Ми зробимо це можливим! Дайте відповідь на конкурсне питання та заповніть обов’язкові поля", - йдеться на сайті, де розігруються "міські грядки".

Наразі у проєкті беруть участь два федеральні парки - Аугартен у Відні та Гофгартен в Інсбруку. На їх території буде виділено 220 грядок, кожна розміром по 10 квадратних метрів. Грядки будуть розіграні між усіма, хто хоче мати власний невеличкий город у місті та зареєструється для розіграшу у конкурсі.

Реєстрація триває до 25 березня, грядки будуть передані їх власникам вже на початку квітня. Як зазначають організатори "міського садівництва", грядки площею у 10 кв.м. має вистачити для того, щоб сім’я з п’яти осіб мала свіжу зелень протягом усього сезону.

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