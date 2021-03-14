У М’янмі силовики відкрили вогонь по демонстрантах, п’ятеро людей загинули

Протестуючі тримали в руках щити і носили каски під час протистояння силам безпеки.

Щонайменше троє людей загинуло у М’янмі у неділю, 14 березня, внаслідок стрілянини силовиків по демонстрантах у найбільшому в країні місті Янгон. Щонайменше двоє людей були вбиті в інших місцях країни.

Про це повідомляє Reuters.

На відео, знятому в районі Хлайнгтайя на заході Янгону видно, як протестуючі тримали в руках щити і носили каски під час протистояння силам безпеки. Над цим районом здіймалися клуби чорного диму.

Китайська державна телерадіокомпанія CGTN повідомила, що у цьому районі два заводи, що фінансуються Китаєм, були спалені людьми, які прибули на мотоциклах. Вони були озброєних залізними прутами і сокирами та мали при собі каністри з бензином.

Місцеві ЗМІ також повідомили, що молодого чоловіка було застрелено у місті Баго поблизу Янгона. Ще один учасник акції протесту був убитий у місті Хпакант, у районі видобутку нефриту на північному сході країни.

В суботу, 13 березня на території М’янми було вбито щонайменше 13 людей. Цей день став одним із найкривавіших днів після перевороту, повідомляють свідки та місцеві ЗМІ.

Станом на суботу, 13 березня в ході масових акцій протесту проти військового перевороту 1 лютого було вбито понад 80 людей та заарештовано понад 2100 осіб, повідомила адвокатська група Асоціації допомоги політичним в'язням.

Нагадаємо, що після захоплення влади військовими 1 лютого в М'янмі не вщухають протести. Військові усунули від влади владну партію "Національна ліга за демократію" і заарештували лідерів країни.

Приводом для перевороту стала запланована на 1 лютого інавгурація нового парламенту країни. Кандидати від владної партії НДЛ отримали 83% місць у парламенті. Відносини між військовими та політичним керівництвом країни загострилися після виборів, що відбулися в листопаді. Військові заявили, що партія вдалася до махінацій під час голосування.

Після захоплення влади мешканці міст вийшли на багатотисячні протести. Силовики почали відкривати вогонь, першою загиблою стала 19-річна дівчина. Вона померла в лікарні після вогнепального поранення голови.

Деякі поліцейські М'янми вимушено втекли до прикордонного штату в Індії, адже не погодилися з наказом стріляти у протестувальників.