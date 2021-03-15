Україні вдасться поглибити співпрацю із Конгресом США, - Маркарова

" серед демократів, і серед республіканців є чимало прихильників України, однак тільки від нас залежить, наскільки ми залучимо їх до конкретних трансформацій, які необхідно пройти нашій державі".

Україні вдасться поглибити двопартійну підтримку Конгресу США. Про це в інтерв’ю LB.ua заявила новопризначений посол України у Сполучених Штатах – Оксана Маркарова. Вона впевнена: підтримка нашої держави відповідає національним інтересам США.

"Впевнена, що двопартійна підтримка США для України не тільки залишиться, а що нам її вдасться поглибити. І жодні політичні чвари у Сполучених Штатах не здатні змінити той факт, що захист, безпека і процвітання України відповідає інтересам і цінностям США", – акцентувала посол.

Одним із ключових для себе пріоритетів на посаді посла Маркарова вбачає активізацію роботи з обома палатами Конгресу США, із сенаторами і законодавцями.

"І серед демократів, і серед республіканців є чимало прихильників України, однак тільки від нас залежить, наскільки ми залучимо їх до конкретних трансформацій, які необхідно пройти нашій державі. Зустрічі та інформування – це, звісно, дуже добре, проте цього замало", – сказала вона.

Разом з тим вона сподівається, що з початком масової програми з вакцинації у США від коронавірусу Україна зможе поновити активний діалог із Конгресом.

"Розумію, минулого року моєму попереднику, пану Єльченку, було непросто підтримувати контакти із Конгресом, враховуючи пандемію COVID-19 і обмеження на зустрічі всередині США. Нині ми сподіваємося, що з початком масової вакцинації ситуація зміниться і комунікацію вдасться поновити", – зазначила Маркарова.

Нагадаємо, у листопаді 2020, після голосування за нового президента США, Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна зберігла "двопалатну підтримку Сполучених Штатів". Палати Конгресу в Штатах - це Палат представників і Сенат. Зеленський також зазначив, що "Україна була і лишається партнером і другом, як для демократів, так і для республіканців".