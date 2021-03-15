Партія Меркель програла вибори у двох федеральних землях Німеччини

Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлерки Німеччини Ангели Меркель 14 березня зазнав поразки на виборах у двох федеральних землях. Це може вплинути і на наступну кампанію, результатом якої стане обрання голови уряду Німеччини замість Меркель, яка оголосила про завершення політичної кар’єри.

За попередніми офіційними результатами, підтримка правоцентристської ХДС впала до 24,1% в південно-західній землі Баден-Вюртемберґ та до 27,7% в сусідній землі Рейнланд-Пфальц. Результати стали найгіршими за весь час для ХДС у цих землях, передає Радіо Свобода.

Ці показники віддзеркалили зростання невдоволення, нерозуміння та нетерпіння виборців щодо дій влади під час коронавірусної кризи, заявив генеральний секретар ХДС Пауль Зіємяк.

У землі Рейнланд-Пфальц перемогли соціал-демократи, у Баден-Вюртемберзі – "зелені".

В обох землях ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD, депутати з якої на запрошення Москви відвідували окупований український Крим) показала гірші показники, ніж у 2016 році, але все ж набрала близько 10% голосів. Усі інші партії відмовилися об’єднуватися з AfD в урядовій коаліції.

Як повідомляли, понад половина німців не схвалюють рішення про призначення Арміна Лашета новим головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

16 січня Армін Лашет переміг у внутрішньопартійних вибораx. У другому турі голосування Лашет набрав 521 голос, випередивши колишнього голову фракції ХДС Фрідріха Мерца, якого підтримали 466 делегатів. Голосування відбувалося під час онлайн-з'їзду політичної сили.

Вибори нового лідера ХДС мали відбутися ще у квітні 2020 року, але через коронавірус їx відклали.