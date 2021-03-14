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Один з регіонів Італії призупиняє щеплення вакциною AstraZeneca

Причиною стала смерть чоловіка, яка настала після вакцинації.

Один з регіонів Італії призупиняє щеплення вакциною AstraZeneca
Фото: EPA/UPG

Італійський регіон П'ємонт, розташований на півночі країни, тимчасово припиняє щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca.Таке рішення ухвалене після смерті вчителя з міста Б'єлла після вакцинації в суботу.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві не вказуються обставини смерті чоловіка.

Згідно з офіційною заявою, влада регіону чекає результатів дослідження партії вакцини, яка має дати відповідь на питання, чи існує зв’язок між смертю та вакцинацією.

“Це акт надзвичайної розсудливості, поки ми перевіряємо, чи є зв’язок. На сьогоднішній день не було критичних проблем із введенням вакцин”, - йдеться у заяві Луїджі Дженесіо Ікарді, керівника регіональних служб охорони здоров’я.

Італійський орган медицини Aifa у четвер заборонив використовувати одну партію вакцини AstraZeneca. Джерела повідомили Reuters, що рішення було прийнято після смерті двох чоловіків на Сицилії.

У заяві Aifa сказано, що заборона має запобіжний характер, додавши, що не встановлено зв'язку між вакцинацією та подальшими "серйозними побічними наслідками".

Нагадаємо, раніше Данія, Норвегія та Ісландія призупинили щеплення вакциною AstraZeneca. Такий запобіжний захід пояснили повідомленнями про утворення тромбів у деяких людей, що отримали щеплення. 

Про заборону використання однієї з партій цієї вакцини оголосила 11 березня також Італія та Австрія.

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