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Порошенко закликає вакцинувати якомога більшу кількість українців і тим самим розірвати ланцюг захворювань

Політик зазначив, що Київ наближається до "червоної зони".

Порошенко закликає вакцинувати якомога більшу кількість українців і тим самим розірвати ланцюг захворювань
Фото: eurosolidarity.org

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко і голова постійної з питань охорони здоров'я та соціальної політики комісії в Київраді Марина Порошенко закликають вакцинувати якомога більшу кількість українців і тим самим розірвати ланцюг захворювань., повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Прищеплюватись обов'язково треба ... Це - захист населення. Але при тій кількості вакцини, яка сьогодні є в Україні, ми, на жаль, ніколи не розірвемо ланцюг захворювання. Треба не менш ніж 80% населення за короткий термін прищепити, щоб ми дійсно розірвали цей ланцюг епідемії. Тільки тоді ми зможемо отримати той ефект, який буде відчутним", - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що показник захворювань коронавірусом в Києві підходить до межі, і таким чином на кінець березня столиця може увійти до "червоної зони".

"Закликаю центральну владу нарешті усвідомити свою відповідальність і захистити людей", - підсумував Порошенко.

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