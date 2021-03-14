Ковідом захворіли ще 9012 українців, одужало 2 743 осіб

За минулу добу, 13 березня в Україні зафіксовано 9 012 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Зафіксовано 145 летальних випадків від ускладнень хвороби.

Госпіталізовано 4 216 осіб, виписано з лікарень 4 273 особи, одужало 2 743 хворих.

За добу здійснено 60 522 тестувань: методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132 і 22 792 досліджень експрес-тестами на антиген.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 439 випадків;

Вінницька область – 634 випадки;

Волинська область – 150 випадків;

Дніпропетровська область – 660 випадків;

Донецька область – 346 випадків;

Житомирська область – 923 випадки;

Закарпатська область – 311 випадків;

Запорізька область – 114 випадків;

Івано-Франківська область – 461 випадок;

Київська область – 552 випадки;

Кіровоградська область – 56 випадків;

Луганська область – 27 випадків;

Львівська область – 590 випадків;

Миколаївська область – 344 випадки;

Одеська область – 485 випадків;

Полтавська область – 105 випадків;

Рівненська область – 155 випадків;

Сумська область – 309 випадків;

Тернопільська область – 365 випадків;

Харківська область – 569 випадків;

Херсонська область – 71 випадок;

Хмельницька область – 533 випадки;

Черкаська область – 142 випадки;

Чернівецька область – 477 випадків;

Чернігівська область – 194 випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 460 756 осіб, одужало 1 222 516, летальних випадків – 28 303 і проведено 7 360 066 ПЛР-тестувань.

Окрім того, за добу проти ковіду щеплено 3 596 осіб, від початку кампанії вакцину отримали 51 137 українців. За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 784), а найменша – у Чернігівській (926).

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 березня в Україні на коронавірус захворіли 13 276 осіб, зокрема 710 дітей та 382 медпрацівники. Від ускладнень вірусу померло 243 людини.