"Нафтогаз" попередив про відновлення ринкової ціни на газ з 1 квітня
"Нафтогаз" попередив про відновлення ринкової ціни на газ з 1 квітня
ВООЗ відреагувала на призупинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких країнах
ВООЗ відреагувала на призупинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких країнах
Плавучий кран б'є рекорди під час будівництва запорізького мосту
Плавучий кран б'є рекорди під час будівництва запорізького мосту
Микола Рябчук: «Націоналізм може і навіть мусить бути ліберальним, бо тільки тоді має право на існування»
Микола Рябчук: «Націоналізм може і навіть мусить бути ліберальним, бо тільки тоді має право на існування»
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
"Буковель" закривають на карантин з 13 березня
"Буковель" закривають на карантин з 13 березня
Син Ахметова купив віллу у Швейцарії за 2 млрд гривень, - Лещенко
Син Ахметова купив віллу у Швейцарії за 2 млрд гривень, - Лещенко
Вінниця посилила карантин через загрозливу ситуацію з ковідом
Вінниця посилила карантин через загрозливу ситуацію з ковідом
Іноземна компанія підробила документи для участі в тендері Укравтодору з вартістю 1,3 млрд гривень
Іноземна компанія підробила документи для участі в тендері Укравтодору з вартістю 1,3 млрд гривень
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Києві від ковіду померло ще 24 людини

Зафіксовано ще 1049 випадків коронавірусу.

У п’ятницю, 12 березня у Києві виявили 1049 хворих на коронавірус. Померли 24 людини

Про це повідомила пресслужба Київради.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (234), Дніпровському (138) та в Оболонському (132).

До лікарень столиці госпіталізували 114 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 380 осіб.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 145 959. Коронавірус подолали 98 028 мешканців.

За період пандемії у столиці 2 881 летальний випадок від вірусу.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 березня в Україні на коронавірус захворіли 13 276 осіб, зокрема 710 дітей та 382 медпрацівники. Від ускладнень вірусу померло 243 людини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також