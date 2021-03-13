У Києві від ковіду померло ще 24 людини

У п’ятницю, 12 березня у Києві виявили 1049 хворих на коронавірус. Померли 24 людини
Про це повідомила пресслужба Київради.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (234), Дніпровському (138) та в Оболонському (132).
До лікарень столиці госпіталізували 114 пацієнтів.
Одужали за минулу добу 380 осіб.
Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 145 959. Коронавірус подолали 98 028 мешканців.
За період пандемії у столиці 2 881 летальний випадок від вірусу.
Нагадаємо, за минулу добу, 12 березня в Україні на коронавірус захворіли 13 276 осіб, зокрема 710 дітей та 382 медпрацівники. Від ускладнень вірусу померло 243 людини.