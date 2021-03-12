Через пандемію від голоду помиратиме на 10 тис. більше дітей щомісяця, - ЮНІСЕФ

У найменш розвинених країнах понад дві третини шкіл і медичних установ не мають засобів, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Дитячий фонд ООН проаналізував ситуацію дітей у всьому світі через рік після оголошення пандемії. Всі дані свідчать про значні кроки назад у основних сферах, пов'язаних з благополуччям дітей.

Про це пише vaticannews.

Генеральний директор Дитячого фонду Хенріетта Фор заявила, що число голодуючих, одиноких дітей, дітей, що зазнають насильства, дітей, які відчувають тривогу, тих, хто живе в бідності і примушується до передчасних шлюбів, зросло. Водночас доступ до освіти, соціалізації, основних послуг, включаючи охорону здоров'я, харчування та захист, зменшився.

"Усі ознаки вказують на те, що в найближчі роки діти будуть травмовані пандемією", - підкреслила директорка фонду.

За даними на листопад 2020 року, число дітей молодше п'яти років, які страждають від важкої форми виснаження, збільшилося на 6-7 мільйонів, досягнувши 54 мільйонів. Це означає, що кожен місяць від голоду помиратимуть на 10 тисяч дітей більше. Головним чином це відноситься до Африки на південь від Сахари і до Південної Азії.

Очікується, що в країнах, що розвиваються від бідності будуть страждати на 15% дітей більше, ніж раніше. Число дітей, які будуть жити за межею бідності, збільшиться на 140 мільйонів.

За даними на листопад минулого року, більше 94 мільйонів дітей у всьому світі залишилися без основних вакцин, кампанії вакцинації були припинені в 26 країнах.

Згідно з дослідженням, що охопило 59 країн, через закриття кордонів і зростаючу ксенофобію біженці не мають доступу до соціальної допомоги. Крім того, близько 3 мільярдів жителів планети на мають у себе вдома можливості мити руки водою з милом. У найменш розвинених країнах понад дві третини шкіл і медичних установ не мають гігієнічних служб і засобів, щоб зупинити поширення коронавірусу. В середньому щодня 700 дітей молодше п'яти років помирають через відсутність води і гігієни.

Раніше в ООН повідомляли, що через пандемію від голоду може померти 270 млн людей.