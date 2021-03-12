Українські посольства у Фінляндії та Естонії призупинили прийом через COVID

У зв’язку з різким зростанням захворюваності на коронавірус COVID-19 посольства України в Естонії та Фінляндії тимчасово не будуть здійснювати консульський прийом громадян.

Про це повідомляють пресслужби посольств.

Так, посольство в Естонії призупиняє прийом громадян в консульському підрозділі з 15 по 26 березня з можливим продовженням цього терміну.

Наголошується, що запису на прийом в цей період скасовуються. Про відновлення роботи посольства буде повідомлено додатково.

Посольство України у Фінляндії призупиняє прийом громадян в консульському підрозділі з 12 по 28 березня.

"Запис на прийом з 12 до 28 березня 2021 скасовуються! Про відновлення роботи посольства буде повідомлено додатково. Громадяни, які мали зарезервований час в період, який скасовується, будуть вжиті відразу після відновлення роботи консульського підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Раніше у березні консульський прийом громадян у рамках заходів щодо запобігання і протидії поширенню COVID-19 призупинило посольство України в Румунії.

Нагадаємо, влада Естонії з 11 березня запровадила на території країни локдаун тривалістю не менше одного місяця у зв'язку з поширенням “британського” штаму коронавірусу.

У Фінляндії запровадили з 8 березня.