СБУ перевірить депутатів, які голосували за "Харківські угоди"
СБУ перевірить депутатів, які голосували за "Харківські угоди"
ОАСК незаконно передав у приватне користування одне з найбільших родовищ літієвих руд
ОАСК незаконно передав у приватне користування одне з найбільших родовищ літієвих руд
Силовики проводять масштабну спецоперацію на об'єктах Glusco, - ЗМІ
Силовики проводять масштабну спецоперацію на об'єктах Glusco, - ЗМІ
Син Ахметова купив віллу у Швейцарії за 2 млрд гривень, - Лещенко
Син Ахметова купив віллу у Швейцарії за 2 млрд гривень, - Лещенко
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
СБУ викрила оборудку з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів через АЗС Glusco
СБУ викрила оборудку з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів через АЗС Glusco
Вантажне судно з українським екіпажем затонуло біля Румунії, МЗС оприлюднило список врятованих (оновлено)
Вантажне судно з українським екіпажем затонуло біля Румунії, МЗС оприлюднило список врятованих (оновлено)
Как Украина формирует антироссийскую коалицию в ООН
Как Украина формирует антироссийскую коалицию в ООН
Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв приїхав в Україну
Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв приїхав в Україну
ГоловнаПолітика

Українські посольства у Фінляндії та Естонії призупинили прийом через COVID

Раніше консульський прийом громадян призупинило посольство України в Румунії.

Українські посольства у Фінляндії та Естонії призупинили прийом через COVID
Фото: EPA/UPG

У зв’язку з різким зростанням захворюваності на коронавірус COVID-19 посольства України в Естонії та Фінляндії тимчасово не будуть здійснювати консульський прийом громадян.

Про це повідомляють пресслужби посольств.

Так, посольство в Естонії призупиняє прийом громадян в консульському підрозділі з 15 по 26 березня з можливим продовженням цього терміну.

Наголошується, що запису на прийом в цей період скасовуються. Про відновлення роботи посольства буде повідомлено додатково.

Посольство України у Фінляндії призупиняє прийом громадян в консульському підрозділі з 12 по 28 березня.

"Запис на прийом з 12 до 28 березня 2021 скасовуються! Про відновлення роботи посольства буде повідомлено додатково. Громадяни, які мали зарезервований час в період, який скасовується, будуть вжиті відразу після відновлення роботи консульського підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Раніше у березні консульський прийом громадян у рамках заходів щодо запобігання і протидії поширенню COVID-19 призупинило посольство України в Румунії.

Нагадаємо, влада Естонії з 11 березня запровадила на території країни локдаун тривалістю не менше одного місяця у зв'язку з поширенням “британського” штаму коронавірусу. 

У Фінляндії запровадили з 8 березня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також