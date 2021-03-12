В Україні необхідно вдосконалити законодавство про вищу освіту задля забезпечення випускників вузів робочими місцями, - Лабазюк

Якщо випускникам вузів дати робочі місця, вони не виїжджатимуть на заробітки закордон, вважає голова Хмельницької обласної ради.

В Україні необхідно вдосконалити законодавство про вищу освіту в частині забезпечення 1-го робочого місця для випускників вузів. З такою ініціативою звернулась голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та делегації народних депутатів під час круглого столу в Хмельницькому університеті управління та права ім. Леоніда Юзькова.

"Першочергово сьогодні важливо вдосконалити законодавство про вищу освіту в частині забезпечення 1-го робочого місця для випускників вузів. Молодому фахівцю важко знайти роботу без досвіду і це зумовлює колосальний відтік розумної та талановитої молоді, задача яких розбудовувати країну, її економіку, медицину, науку, освіту та бізнес", - йдеться у дописі Лабазюк у Facebook.

Також Лабазюк наголосила, що доки в Україні не врегулюються всі прогалини в освітній сфері на законодавчому рівні і не налагодять процес працевлаштування студентів, доти відповідно молодь все активніше покидатиме батьківщину в пошуках кращої долі та перспектив розвитку.

Серед пріоритетів Лабазюк відзначила налагодження співпраці освітніх закладів з роботодавцями з метою створення навчального середовища та подальшого працевлаштування випускників.

Голова облради також додала, що освіта — це одна з тих базових сфер, від якої залежить розвиток сучасної прогресивної держави та нації, і на даному етапі ця галузь потребує зрозумілого та прогнозованого фінансування та створення умов для підприємців інвестувати в неї.

Спікер Разумков підтримав ініціативу Лабазюк та звернувся до облради й обласної адміністрації із зустрічною ініціативою створити достатнью кількість робочих місць, щоб згідно з уже зміненим законодавством, забезпечити випускників 1-м робочим місцем.

У Хмельницькій області вдалося залучити благодійні кошти для страхування близько 2 тис. медиків на суму 700 тис. грн. Це був 1-й етап. Якщо пандемія набиратиме обертів, питання планують підняти і щодо страхування педагогів.