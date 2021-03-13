У суботу, 13 березня у Києві розпочався з’їзд партії "Слуга народу".

Про це повідомив кореспондент lb.ua.

Фото: Анна Стешенко

У ньому, зокрема, беруть участь президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, перший заступник спікера ВР Руслан Стефанчук, народні депутати, депутати місцевих рад від СН, делегати від кожної з областей.

Фото: Анна Стешенко

Фото: скрін трансляції

Фото: скрін трансляції

Фото: скрін трансляції

Біля місця проведення з’їзду зібралися активісти ініціативи #SaveФОП.

Фото: Анна Стешенко

Зазначимо, на порядку денному – організаційні та програмні питання.

Зокрема, планується обговорення нової редакції Статуту партії та проведення виборів до керівних органів на його основі і Доктрини партії, яка поєднає у собі засадничі та практичні питання майбутньої діяльності політичної сили.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

"На з’їзді "Слуги Народу" ми розглянемо питання змін у системі управління партією. Хочемо зробити її більш сучасною, яка реально об’єднає людей, котрі прийматимуть політичні рішення – як на місцях, так і в центральній владі, – заявив очільник партії Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, що це вже другий етап з'їзду СН. На першому, який відбувся 11 лютого, партія озвучила своїх кандидатів на довибори в двох округах.

До того з'їзд партії "Слуга народу" двічі переносився через невизначеність з кандидатами на вакантних округах. Зрештою, перший етап з’їзду призначили на 11 лютого. Другий етап - повноцінний великий з’їзд - мав відбутися наприкінці лютого, планувалося розглядати питання кардинального реформування партії.