"Слуга народу" залишається лідером у парламентському рейтингу партій, - соцопитування

Лідером електоральних симпатій українців залишається партія "Слуга народу". За неї готові віддати голоси 19,5% українців. Далі у парламентському рейтингу з різницею в десяті відсотка йдуть партії "Європейська Солідарність" та "Опозиційна платформа - За життя".

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 березня.

Нижче наведено дані у відсотках серед тих, хто визначився з вибором і пішов би на голосування.

У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (19,5% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію "Європейська солідарність" – 14,7%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 14,3%, партію "Батьківщина" – 12,3%, партію "Сила і честь" – 5,3%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5,3%, Радикальну партію – 5,0%, партію Євгена Мураєва "Наші" – 4,0%, партію "Голос" – 3,1%, партію Шарія – 3,1%, "За майбутнє" – 3,0%, партію "Свобода" – 2,8%, партію "УДАР" – 2,7%, "Народний фронт" – 1,9%.

В опитуванні брало участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, у лютому "Євросолідарність" обігнала ОПЗЖ у рейтингу партій. За "ЄС" тоді готові були голосувати 16,2% опитаних проти 14,2% за партію "Опозиційна платформа – За життя". Як і в березні, найбільше українців підтримували партію "Слуга народу" - 19,7%.