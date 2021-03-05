ТКГ дедалі більше нагадує театр абсурду через позицію РФ, - Кулеба

"Ми бачимо з того боку суцільний деструктив, і називання білого чорним, і спроби перекладати відповідальність за все на Україну".

Позиція Російської Федерації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, через яку переговорний процес затягується і будь-які рішення не ухвалюються, ставить питання про принципову можливість проведення ефективних переговорів на цьому майданчику.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У ТКГ наразі треба говорити не про зміну місця, а про те, щоб там в принципі відбувалися ефективні переговори, тому що через позицію РФ ТКГ все більше нагадує театр абсурду, де Росія і запрошені представники так званих ДНР і ЛНР просто водять ситуацію колом, вдаються до якихось абсурдних аргументів, дискусій, аби лише затягувати процес і не ухвалювати жодних рішень", - цитує голову МЗС "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що не місце проведення ТКГ є проблемою.

"Проблемою є те, що, незважаючи на всі зусилля України, всі зусилля нашої делегації в ТКГ, ми бачимо з того боку суцільний деструктив, і називання білого чорним, і спроби перекладати відповідальність за все на Україну. Не те, щоб це було щось нове, чого ми не знали, але наразі, за останні сім років конфлікту, це вже просто вийшло на якийсь топрівень, і це та проблема, яку треба насамперед вирішувати", - зазначив глава МЗС України.

Напередодні в українському МЗС заявили, що Росія має нарешті припинити перекладати відповідальність за ескалацію конфлікту на Донбасі на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов’язання. Таким чином Україна відреагувала на заклик речника Кремля Дмитра Пєскова до країн-членів "нормандської четвірки" використати свій вплив для уникнення відновлення "повноцінної громадянської війни" на Донбасі.