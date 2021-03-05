Кулеба про подвійне громадянство: "Є один виняток - держава-агресор"

Україна готується дозволити подвійне громадянство з дружніми країнами, в тому числі і з членами Європейського Союзу. Однак про запровадження такої процедури з Російською Федерацією не йдеться.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Є один виняток - держава-агресор. З нею не може йтися про будь-яке подвійне громадянство", - наголосив він.

Глава МЗС зазначив, що у рішенні РНБО окреслено контури позиції держави, яка має бути відображена в майбутньому законодавстві щодо участі осіб з подвійним або множинним громадянством в державному житті України.

"Політика, яку ми реалізовуватимемо, складається з двох елементів. Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС, з державами "п’яти очей" - країнами світу, які є для нас дружніми, які не становлять для нас жодної загрози. Список цих держав буде калібруватися, він залежатиме від деяких критеріїв. Таким чином ми зможемо тримати цей ореол українства у світі як одне ціле. І громадянин України, який виїхав на постійне місце проживання, наприклад, у країни ЄС, у перспективі зможе стати громадянином цієї країни Євросоюзу і залишиться у частиною українського простору, зберегти український паспорт", - пояснив Дмитро Кулеба.

"Є другий елемент: у вас є кілька паспортів, то чи можете ви будити депутатом парламенту, міністром. Тут буде інша політика. Тут буде встановлена низка обмежень для того, щоб не допустити якихось зловживань", - додав він.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про подвійне громадянство.

На засіданні 26 лютого РНБО доручила розробити законопроєкт про подвійне громадянство, яке не можна буде використовувати в інтересах інших держав.

У травні Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту, який дозволяє подвійне громадянство.

Офіційно подвійне громадянство в Україні заборонено, але де-факто паспорти іноземних держав мають десятки тисяч українців.

Раніше голова українського МЗС Дмитро Кулеба виступив за подвійне громадянство українців, але не з РФ.