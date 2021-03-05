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Кожен, хто спробує кинути тінь на українську дипломатію, буде оголошений персоною нон-грата, - Кулеба

Глава МЗС прокоментував справу дипломатів-контрабандистів.

Кожен, хто спробує кинути тінь на українську дипломатію, буде оголошений персоною нон-грата, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував справу викритих на контрабанді співробітників посольства України в Польщі. За його словами, мало покарати винних - потрібно змінити систему, слід вжити заходів, "які не допускатимуть повторення подібних ганебних випадків у майбутньому".

"Потрібно, щоб щойно з’являлася думка, спокуса збагатитися і скористатися своїми дипломатичними імунітетами, загорялася червона лампочка - що це неможливо через ефективну систему та призведе до жорсткої особистої відповідальності", - заявив міністр на брифінгу 5 березня.

Кулеба повідомив, що на його доручення вже готуються, по-перше, зміни правил використання дипломатичних автобусів. Також МЗС розглядає різні опції - зокрема й можливість пломбування автобусів, й трекінгу їх пересування, фіксування чіткого опису того, що перебуває на борту такого автобуса. Нині юристи відпрацьовують ці нові правила.

"Ми зробимо все для того, щоби наш дипломатичний транспорт використовувався виключно за призначенням", - наголосив голова МЗС.

Він додав, що не може гарантувати доброчесність кожного з двох тисяч співробітників МЗС, але запевнив, що кожен, хто вестиме себе як не доброчесна людина, нестиме за це відповідальність.

"По-друге, у нас є антикорупційна стратегія МЗС і в її рамках ми підвищено рівень антикорупційного ризику у вигляді використання транспортних засобів МЗС із середнього до високого з усіма відповідними наслідками. І у новій антикорупційній стратегії ця проблема отримає найсильнішу увагу. По-третє, в межах системи МЗС ми посилимо відповідальність не лише безпосередньо тих людей, які можуть бути спіймані на гарячому, але й їхніх керівників на подібні випадки", - додав Дмитро Кулеба.

"Хочу ще раз запевнити: ніхто не буде кидати тінь на українських дипломатів, які чесно виконують свою роботу. І кожен, хто спробує таку тінь кинути, буде оголошений мною персоною нон-грата в українській дипломатії. Я не матиму до цих людей жодного жалю чи співчуття", - наголосив очільник українського МЗС.

Нагадаємо, 28 лютого у пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом. Автомобіль їхав у Польщу. За кермом машини знаходився водій посольства, на пасажирському місці - аташе з консульських питань посольства. В автомобілі дипломатів знайшли 140 тисяч доларів США, 67 200 євро, 11 600 польських злотих, 16 кг золота та 8826 блоків з цигарками (вартість сигарет - близько 1,5 млн гривень).

ДБР порушило кримінальне провадження за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Наступного дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкликав з-за кордону двох співробітників, підозрюваних у корупції.

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