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Російській фотомоделі заборонили в'їзд в Україну на три роки

Заборона накладена через незаконне відвідування Криму.

Російській фотомоделі заборонили в'їзд в Україну на три роки
Фото: gl5.ru

Прикордонники не пустили в Україну 50-річну російську акторку і фотомодель, яка незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим. Їй заборонили в’їзд в Україну на три роки. Її повернуто зворотним рейсом до Мінська.

У пресслужбі ДПСУ повідомляють, що росіянка прилетіла в аеропорт "Бориспіль" вчора ввечері рейсом з Мінська. З її слів, в Україну вона їхала з приватною метою.

Проте під час оформлення прикордонники встановили, що жінка неодноразово порушувала українське законодавство, адже не дотримувалась порядку в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію півострова.

"Кілька разів іноземка, яка є російською фотомоделлю та актрисою, незаконно потрапляла на український півострів, де перебувала з метою відпочинку. На тимчасово окуповану Росією територію України вона в’їжджала і автівкою через Керченський міст і авіарейсом", - сказано в повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Прізвище росіянки не повідомляють, але за даними УП, йдеться про Олену Галіцину.

Раніше заборону в’їзду в Україну за незаконне відвідування Криму отримала заслужена артистка Росії актриса театру та кіно Роза Хайрулліна.

Нагадаємо, що порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї дозволяє відвідувати Крим тільки через наземні контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Будь-яка людина, яка приїжджає до Криму на автомобілі чи поїзді через міст з Кубані або прилітає літаком, автоматично порушує українське законодавство.

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