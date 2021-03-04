​Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь"
​Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь"
Жито в Норвегії. Цілюща сила відомого злаку
Жито в Норвегії. Цілюща сила відомого злаку
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
Венедіктова подала до суду на Яніну Соколову та гостя її передачі
Венедіктова подала до суду на Яніну Соколову та гостя її передачі
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Кулеба відреагував на жарт прем'єра Словаччини про "Закарпаття в обмін на російську вакцину"
Кулеба відреагував на жарт прем'єра Словаччини про "Закарпаття в обмін на російську вакцину"
Останній імператор
Останній імператор
Верховна Рада схвалила у першому читанні скасування сезонного переведення годинників
Верховна Рада схвалила у першому читанні скасування сезонного переведення годинників
ГоловнаСвіт

В ЄС розпочали перевірку російської вакцини "Спутнік V"

Цей препарат дозволений до використання у двох країнах Євросоюзу.

У четвер, 4 березня, Європейське агентство з лікарських засобів оголосило про початок процедури послідовної експертизи реєстраційного досьє (rolling review) російської вакцини проти коронавірусу.

Експерти ЄАЛЗ оцінять ефективність вакцини "Спутнік V". Рішення було ухвалено на основі результатів лабораторних і клінічних досліджень, проведених на дорослих, передає DW.

Згідно з дослідженнями, вакцина "Спутнік V" стимулює утворення антитіл проти вірусу і може допомогти захистити від COVID-19.

Попри початок цієї процедури, російський виробник поки що не подав офіційної заявки до ЄАЛЗ з проханням про дозвіл на застосування. Тож поки що неможливо передбачити, коли саме в ЄС зареєструють цю російську вакцину та чи станеться це взагалі. Зазначається, що російський виробник вказав ЄАЛЗ компанію R-Pharm Germany GmbH як свого партнера в ЄС.

Натепер у ЄС схвалено три вакцини від коронавірусу: спільну розробку BioNTech/Pfizer, препарат компанії Moderna, а також вакцину компанії AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом. Очікується, що 11 березня ЄАЛЗ також рекомендуватиме затвердити вакцину американського виробника Johnson&Johnson. Остаточне рішення щодо затвердження ухвалює в таких випадках Єврокомосія, але це вважається радше формальністю.

У лютому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила подив через російську стратегію пропонувати одночасно для різних країн постачання мільйонів доз російських вакцин від коронавірусу, тоді як у самій РФ ще не досягнуто достатніх темпів вакцинації власного населення.

Попри це застосування вакцини "Спутнік V" схвалено у 42 країнах світу, зокрема й у двох країнах ЄС - Угорщині та Словаччині, котрі дозволили цей препарат, не чекаючи на рішення європейського регулятора. Крім того, про постачання цієї вакцини з Росією домовилася Чехія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також