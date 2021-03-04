В ЄС розпочали перевірку російської вакцини "Спутнік V"

Цей препарат дозволений до використання у двох країнах Євросоюзу.

У четвер, 4 березня, Європейське агентство з лікарських засобів оголосило про початок процедури послідовної експертизи реєстраційного досьє (rolling review) російської вакцини проти коронавірусу.

EMA has started a rolling review of Sputnik V, a #COVID19vaccine developed by Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology.

👉 https://t.co/pHVqmSMAuW pic.twitter.com/Bff87qJwOV — EU Medicines Agency (@EMA_News) March 4, 2021

Експерти ЄАЛЗ оцінять ефективність вакцини "Спутнік V". Рішення було ухвалено на основі результатів лабораторних і клінічних досліджень, проведених на дорослих, передає DW.

Згідно з дослідженнями, вакцина "Спутнік V" стимулює утворення антитіл проти вірусу і може допомогти захистити від COVID-19.

Попри початок цієї процедури, російський виробник поки що не подав офіційної заявки до ЄАЛЗ з проханням про дозвіл на застосування. Тож поки що неможливо передбачити, коли саме в ЄС зареєструють цю російську вакцину та чи станеться це взагалі. Зазначається, що російський виробник вказав ЄАЛЗ компанію R-Pharm Germany GmbH як свого партнера в ЄС.

Натепер у ЄС схвалено три вакцини від коронавірусу: спільну розробку BioNTech/Pfizer, препарат компанії Moderna, а також вакцину компанії AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом. Очікується, що 11 березня ЄАЛЗ також рекомендуватиме затвердити вакцину американського виробника Johnson&Johnson. Остаточне рішення щодо затвердження ухвалює в таких випадках Єврокомосія, але це вважається радше формальністю.

У лютому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила подив через російську стратегію пропонувати одночасно для різних країн постачання мільйонів доз російських вакцин від коронавірусу, тоді як у самій РФ ще не досягнуто достатніх темпів вакцинації власного населення.

Попри це застосування вакцини "Спутнік V" схвалено у 42 країнах світу, зокрема й у двох країнах ЄС - Угорщині та Словаччині, котрі дозволили цей препарат, не чекаючи на рішення європейського регулятора. Крім того, про постачання цієї вакцини з Росією домовилася Чехія.