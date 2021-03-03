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Байден продовжив санкції проти Росії, пов’язані з Україною

Згідно з процедурою, санкції, запроваджені указом президента США, діють протягом одного року. Після цього їх можна продовжити на наступний термін.

Байден продовжив санкції проти Росії, пов’язані з Україною
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден розпорядився продовжити режим надзвичайної ситуації в країні, оголошений у виконавчому наказі стосовно України, що передбачає подальше застосування санкцій щодо Росії.

Про це йдеться в офіційному листі президента США американському Конгресу, оприлюдненому в середу на сайті Білого дому.

"Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси й інституції в Україні; загрожують миру, безпеці, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності; сприяють незаконному привласненню активів (України); крім того, дії й політика уряду РФ, в тому числі спроби анексії Криму та застосування сили в Україні, продовжують створювати надзвичайну загрозу для національної безпеки й зовнішньої політики США. Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайну ситуацію в країні, оголошену в Виконавчому наказі 13660 стосовно України", - зазначається в листі Байдена.

Таким чином національна надзвичайна ситуація, оголошена у розпорядженні 13660 від 6 березня 2014 року щодо України, продовжить діяти і після 6 березня 2021 року.

Згідно з процедурою, санкції, запроваджені указом президента США, діють протягом одного року. Після цього їх можна продовжити на наступний термін новим розпорядженням глави Білого дому. 

Нагадаємо, що 2 березня Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій стосовно семи російських фізичних осіб через замах на опозиціонера Олексія Навального за допомогою нервово-паралітичного отруйної речовини “Новачок”. Під санкції потрапили семеро російських громадян: Олексій Криворучко - заступник міністра оборони РФ, Павло Попов - заступник міністра оборони, Андрій Ярин - голова управління Кремля по внутрішній політиці, Олександр Калашников - глава Федеральної служби виконання покарань, Олександр Бортников - голова ФСБ, Ігор Краснов - генпрокурор РФ, Сергій Кирієнко - перший заступник голови адміністрації Кремля.

Йдеться про включення до списку санкцій SDN List. Це означає, що в США активи потрапили до списку санкцій людей заморожуються, а громадянам США заборонено вести з ними справи.

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