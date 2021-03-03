Прем'єр Словаччини пожартував, що "пообіцяв" Росії Закарпаття за вакцину проти ковіду
Прем'єр Словаччини пожартував, що "пообіцяв" Росії Закарпаття за вакцину проти ковіду
​Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь"
​Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь"
Останній імператор
Останній імператор
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
Верховна Рада схвалила у першому читанні скасування сезонного переведення годинників
Верховна Рада схвалила у першому читанні скасування сезонного переведення годинників
Венедіктова подала до суду на Яніну Соколову та гостя її передачі
Венедіктова подала до суду на Яніну Соколову та гостя її передачі
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Жито в Норвегії. Цілюща сила відомого злаку
Жито в Норвегії. Цілюща сила відомого злаку
ГоловнаСвіт

У Швеції чоловік з ножем напав на перехожих, щонайменше 8 людей поранено

Життю поранених нічого не загрожує.

У Швеції чоловік з ножем напав на перехожих, щонайменше 8 людей поранено

У місті Ветланд на півдні Швеції чоловік напав з ножем на людей. В результаті атаки щонайменше вісім осіб поранено.

Про це повідомляє The Local.

У поліції зазначили, що життю поранених нічого не загрожує. Частину з них госпіталізували.

Поліція отримала повідомлення про напад близько 15.00 за місцевим часом. За свідченнями очевидців, на кількох людей напали з холодною зброєю.

При затриманні поліція відкрила вогонь і поранила нападника - молодого чоловіка у віці від 20 до 30 років. Він живий, наразі перебуває у лікарні.

Мотиви нападника наразі невідомі. Шведські правоохоронці припускають, що це міг бути теракт.

Нагадаємо, 21 січня в столиці Іраку загинули понад 30 людей, 110 були поранені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також