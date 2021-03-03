У Швеції чоловік з ножем напав на перехожих, щонайменше 8 людей поранено

Життю поранених нічого не загрожує.

У місті Ветланд на півдні Швеції чоловік напав з ножем на людей. В результаті атаки щонайменше вісім осіб поранено.

Про це повідомляє The Local.

У поліції зазначили, що життю поранених нічого не загрожує. Частину з них госпіталізували.

Поліція отримала повідомлення про напад близько 15.00 за місцевим часом. За свідченнями очевидців, на кількох людей напали з холодною зброєю.

При затриманні поліція відкрила вогонь і поранила нападника - молодого чоловіка у віці від 20 до 30 років. Він живий, наразі перебуває у лікарні.

Мотиви нападника наразі невідомі. Шведські правоохоронці припускають, що це міг бути теракт.

Нагадаємо, 21 січня в столиці Іраку загинули понад 30 людей, 110 були поранені.