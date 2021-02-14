У деяких регіонах Швеції призупинили щеплення вакциною AstraZeneca

У двох регіонах Швеції тимчасово призупинили щеплення від коронавірусу вакициною AstraZeneca через виявленні побічні ефекти після вакцинації.

Про це пише The Local.

Ефекти проявилися у кожного четвертого щепленого.

Наприклад у регіоні Седерманланд у 100 із 400 співробітників лікарні після вакцинації підвищилась температура та з'явилися інші побічні ефекти.

"Ми частково зупиняємося, щоб розслідувати ситуацію, але також, аби не страждати від нестачі персоналу", – прокоментував рішення начальник департаменту з охорони здоров'я регіону Магнус Йоханссон.

У регіоні Евлеборг склалася аналогічна ситуація: щеплені скаржилися на слабкість, озноб та лихоманку.

Координатор вакцинації у цьому регіоні Тіна Манссон Седерлунд зазначила, що такі ефекти були очікуваними. "Проблема в тому, що ми щепили багатьох людей на одному робочому місці. Ось чому ми робимо паузу. Це немає нічого спільного з вакциною. Ми лише трохи стурбовані тим, щоб мати персонал на вихідних", – сказала вона.

Представник AstraZeneca в Скандинавії Андреас Хеддіні зазначив, що здивований такою ситуацією: "Це зовсім не відповідає тому, що ми спостерігали. Видається, що частка побічних ефектів є вищою, ніж очікувалося. У ході досліджень ми бачили, що приблизно 10% можуть мати такі побічні ефекти".

Він підкреслив, що виявлені ефекти не є серйозними і не мають викликати надмірного занепокоєння.

“Ми дуже серйозно ставимося до всього, що пов'язано з безпекою вакцини, але зараз нашу вакцину щепили мільйонам людей у всьому світу, навіть під час клінічних випробувань, і ми не виявили серйозних побічних ефектів”, – додав Хеддіні.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що постачання вакцини AstraZeneca в Україну розпочнеться вже наступного тижня.

Перша поставка, ймовірно, буде розміром 500 тисяч доз. Перше щеплення планується зробити на наступний день після того, як вакцина прилетить в Україну. Насамперед вакцинуватимуть лікарів в ковідних лікарнях.

Наразі невідомо, чи будуть в Україні обмеження для вакцинації AstraZeneca літних людей.

Раніше Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти ковіду виробництва AstraZeneca (Велика Британія) та Novavax (США).

Вакцина за ліцензійними угодами виготовлена на заводі Serum Institute в Індії. 12 млн доз має вистачати на 6 млн людей.