Вакцина від Pfizer, найімовірніше, не приїде в Україну наступного тижня через підписання додаткових угод між СOVAX і Pfizer.
Про це під час зустрічі зі журналістами повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
“Очікується підписання додаткових угод між СOVAX і Pfizer, а також між Pfizer і Україною”, – сказав він.
Після цього виробник подасть документи на реєстрацію вакцини за спрощеною процедурою в Україні.
Ляшко підкреслив, що аналогічна ситуація склалася в усіх 17 країнах, які мають отримати Pfizer в рамках COVAX.
Він додав, що з 1 березня всі охочі щепитися будь-якою вакциною від коронавірусу зможуть записатися в лист очікування. Люди старші за 60 років матимуть змогу записатися на певну дату і час.
Нагадаємо, визначено компанію, яка займатиметься логістикою вакцин від COVID-19, які потребують ультранизьких температур. Мова йде, зокрема, про вакцину Pfizer-BioNTech, яку треба зберігати за температури -70 °C. Переможцем конкурсу стала логістична компанія ТОВ «Фармасофт».