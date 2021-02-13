Відстрочка може статися через підписання додаткових угод між СOVAX і Pfizer.

Вакцина від Pfizer, найімовірніше, не приїде в Україну наступного тижня через підписання додаткових угод між СOVAX і Pfizer.

Про це під час зустрічі зі журналістами повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Очікується підписання додаткових угод між СOVAX і Pfizer, а також між Pfizer і Україною”, – сказав він.

Після цього виробник подасть документи на реєстрацію вакцини за спрощеною процедурою в Україні.

Ляшко підкреслив, що аналогічна ситуація склалася в усіх 17 країнах, які мають отримати Pfizer в рамках COVAX.

Він додав, що з 1 березня всі охочі щепитися будь-якою вакциною від коронавірусу зможуть записатися в лист очікування. Люди старші за 60 років матимуть змогу записатися на певну дату і час.

Нагадаємо, визначено компанію, яка займатиметься логістикою вакцин від COVID-19, які потребують ультранизьких температур. Мова йде, зокрема, про вакцину Pfizer-BioNTech, яку треба зберігати за температури -70 °C. Переможцем конкурсу стала логістична компанія ТОВ «Фармасофт».