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Нові штами COVID-19 можуть спричиняти повторне зараження - ВООЗ

У ВООЗ підтвердили, що люди заражаються повторно новим південноафриканським штамом COVID-19.

Нові штами COVID-19 можуть спричиняти повторне зараження - ВООЗ
Фото: EPA/UPG

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) попереджають, що нові штами коронавірусної інфекції можуть долати імунітет людини, яка вже перехворіла на COVID-19, і спричиняти повторне зараження.

Про це заявила головна наукова співробітниця організації Сумія Свамінатан, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми отримуємо повідомлення про те, що люди заражаються знову новим південноафриканським штамом (COVID-19)", - заявила Свамінатан в п'ятницю на брифінгу.

Раніше повідомлялося, що південноафриканський штам коронавірусу здатний вражати людей, які раніше були щеплені або перехворіли COVID-19. Згідно з даними з опублікованого раніше дослідження вчених Національного інституту інфекційних захворювань в Йоганнесбурзі, мутації нового варіанту COVID-19, який також носить назви 501Y.v2 або B1351, роблять цей штам істотно стійкішим до антитіл в плазмі крові, донорами якої були пацієнти з COVID-19.

Нагадаємо, 10 лютого британські спеціалісти повідомили про виявлення на території країни двох нових штамів коронавірусу COVID-19.

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