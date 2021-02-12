У Франції тим, хто перехворів на COVID-19, радять одну дозу вакцини

Щеплення слід робити у період від трьох до шести місяців після одужання.

Верховна комісія з охорони здоров'я Франції (HAS), у п'ятницю, 12 лютого, рекомендувала людям, які вже одужали від коронавірусної хвороби COVID-19, вакцинуватися лише однієї дозою препарату.

Про це повідомляє DW.

На думку експертів комісії, у людей, які перехворіли на COVID-19, розвивається імунна відповідь, подібна до тієї, що дає одна доза вакцини, а тому для цих людей "швидше за все" вистачить однієї дози.

У заяві HAS стверджується, що для імунної системи таких людей одна доза "відіграватиме роль нагадування", як боротися з COVID-19. Відповідно до рекомендації HAS, особам, які вже перехворіли на COVID-19, слід робити щеплення у період від трьох до шести місяців після одужання.

Всі три вакцини від коронавірусу, які схвалені для використання в країнах Європейського Союзу, вводяться у вигляді двох доз з інтервалом в кілька тижнів. Це пов'язано з даними клінічних випробувань, які показали значне підвищення імунітету людини після отримання саме другої дози.

Франція - поки що єдина країна, яка озвучила рекомендацію щодо вакцинування одужалих від COVID-19 однією дозою препарату.

За останніми даними, у Франції загалом вакциновано понад 2,1 мільйона людей. З них понад півмільйона отримали вже другу дозу вакцини.