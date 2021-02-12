Представник Німеччини в ООН жорстко відповів російському послу на "окупацію України Україною"

Крістоф Хойсген розкритикував Небензю за перекручування інфомації у його виступі на Радбезі ООН.

Посол Німеччини у ООН Крістоф Хойсген відповів російському колезі Василю Небензі на його заяву про те, що Росія "не брала на себе зобов'язання за Будапештським меморандумом примушувати частину Україну лишатися в її складі проти волі населення".

Заява Хойсгена, зроблена учора у межах засідання Ради безпеки ООН, опублікована на сайті Постійного представництва Німеччини в ООН.

Він нагадав, що згідно з Будапештським меморандумом Україна позбулася ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, зокрема і з боку Росії.

"20 років потому Україні довелося заплатити дуже високу ціну за добросовісність щодо Будапештського меморандуму і Росії - Росія вторглася у Крим і на Східну Україну. Росія представила це як внутрішнє протистояння. Але ми знаємо від самого президента Путіна, який нагороджував російських солдат за участь у нападі, що це дійсно були росіяни, які вторглися в Крим і на Схід України. Це те, що ми упустили в сьогоднішній презентації Василя", - заявив посол.

Хойсген нагадав про цинічне збиття літака у липні 2014 року, внаслідок якого загинули 300 людей.

"У той час як російський військовий командир Ігор Гіркін публічно висловлювався та радів загибелі літака, який, на його думку, був українським. Пан Гіркін досі живе на свободі в Росії замість того, щоб стати перед судом у Гаазі, де родини жертв вимагають відповідальності за цей жахливий напад на рейс МН-17. Я також пропустив це у заяві Василя", - продовжив Хойсген.

Він додав, що Росія не виконує взятих на себе зобов'язань у межах Мінських домовленостей щодо припинення вогню та відводу зброї, а також не допускає ОБСЄ для моніторингу.

"Коли я слухав сьогодні - а я дуже уважно слухав Василя - у мене складалося враження, що це Україна вторглася в Росію, а не навпаки, що Росія фактично це зробила", - додав Хойсген.

Посол Німеччини в ООН наголосив, що Верховна Рада України - не російська Держдума, де в основному рішення штампуються, а демократія.

"На жаль, поведінка Росії в Україні є частиною моделі, яку ми регулярно спостерігаємо тут, у Раді безпеки - неповаги до міжнародного права і міжнародного гуманітарного права. Ми бачимо це в Сирії, підриві Конвенції про переміщення хімічної зброї, бомбардуванні лікарень, повстанцях, дислокованих у Лівії, і ми бачили в отруєнні Скрипаля та пана Навального", - додав пан посол.

Нагадаємо, що учора відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Донбасі. Російський посол зробив декілька заяв про те, що "Україна сама себе окупувала", а російських військ тут нема.

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Україна здійснює практичні кроки для врегулювання конфлікту, але при цьому змушена долати протидію Росії в процесі переговорів.