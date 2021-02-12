У Росії, на північному заході міста Владикавказ, вибухом повністю знищено триповерхову будівлю супермаркету.

Про це пише повідомляє російський "Інтерфакс".

За попередніми даними всередині знаходився лише охоронець. Спочатку його вважали загиблим, але рятувальники витягнули чоловіка з-під завалів живим. Відвідувачів в будівлі магазину не було, оскільки працює він з 9:00

За словами джерел, до вибуху могла привести несправність газового обладнання.

"За попередніми даними, здетонувала газо-повітряна суміш в результаті витоку з несправного обладнання", - розповів співрозмовник агентства.

Від вибуху також пошкоджено скло в сусідніх житлових будинках, але про постраждалих там не повідомляється.

Нагадаємо, у січні у київській п'ятиповерхівці під час зварювальних робіт стався вибух газу. Внаслідок вибуху у квартирі вилетіли склопакети, постраждалих не було.