ОАСК скасував рішення про перейменування проспекту в Києві на честь Бандери (оновлено)
ОАСК скасував рішення про перейменування проспекту в Києві на честь Бандери (оновлено)
Опитування КМІС: на першому місці в рейтингу партій "ЄС", далі – ОПЗЖ і "Слуга народу"
Опитування КМІС: на першому місці в рейтингу партій "ЄС", далі – ОПЗЖ і "Слуга народу"
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Тищенко очолить осередок "Слуги народу" на Закарпатті, - джерела
Тищенко очолить осередок "Слуги народу" на Закарпатті, - джерела
"Слуга народу" визначилася з кандидатами на довибори в Раду
"Слуга народу" визначилася з кандидатами на довибори в Раду
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
ГоловнаСвіт

​У Росії вибухом повністю зруйновано триповерховий торговий центр, охоронець вижив

Попередньо, до вибуху могла привести несправність газового обладнання.

​У Росії вибухом повністю зруйновано триповерховий торговий центр, охоронець вижив
Фото: twitter.com/Oleg_Ilchenko

У Росії, на північному заході міста Владикавказ, вибухом повністю знищено триповерхову будівлю супермаркету.

Про це пише повідомляє російський "Інтерфакс".

За попередніми даними всередині знаходився лише охоронець. Спочатку його вважали загиблим, але рятувальники витягнули чоловіка з-під завалів живим. Відвідувачів в будівлі магазину не було, оскільки працює він з 9:00

За словами джерел, до вибуху могла привести несправність газового обладнання.

"За попередніми даними, здетонувала газо-повітряна суміш в результаті витоку з несправного обладнання", - розповів співрозмовник агентства.

Від вибуху також пошкоджено скло в сусідніх житлових будинках, але про постраждалих там не повідомляється.

Нагадаємо, у січні у київській п'ятиповерхівці під час зварювальних робіт стався вибух газу. Внаслідок вибуху у квартирі вилетіли склопакети, постраждалих не було.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також