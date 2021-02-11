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​Байден закрив проєкт будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Президент США наголосив, що його адміністрація "не допустить витрати коштів платників" на цей проєкт.

​Байден закрив проєкт будівництва стіни на кордоні з Мексикою
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно закрив проєкт щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою, а також скасував діючий там з 2019 року режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Режим надзвичайної ситуації в районі південного кордону був введений 45-м президентом США Дональдом Трампом. Фактично він означав виділення додаткових коштів і спрощену схему виділення федерального фінансування в регіон.

"Я прийшов до висновку, що введення режиму надзвичайної ситуації на південному кордоні було необгрунтованим", - заявив Байден.

Він наголосив, що його адміністрація "не допустить витрати коштів платників податків США на будівництво стіни на кордоні". 

Нагадаємо, у січні 2017 року 45-й президент США Дональд Трамп виконав одну зі своїх передвиборних обіцянок і підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

22 грудня 2018 року уряд США частково припинив роботу після того, як Трамп і Конгрес не змогли затвердити бюджету через питання фінансування стіни. Наприкінці січня, на 35-й день шатдауну, сторони домовилися про його припинення і роботу уряду на умовах тимчасового фінансування.

У лютому 2019 року Трамп ввів надзвичайний стан, щоб в обхід Конгресу профінансувати будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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