Десятки колишніх республіканських чиновників обговорюють створення своєї партії "проти Трампа", – Reuters

Вони вважають, що РП не бажає протистояти колишньому президенту, який підривав демократію.

Десятки колишніх республіканських чиновників обговорюють створення нової партії, оскільки вважають, що Республіканська партія не бажає протистояти експрезиденту Дональду Трампу і його "спробам підірвати демократію США".

Про це пише Reuters з посиланням на чотири співрозмовника, які були задіяні в обговоренні. Партія планується як правоцентристська.

У ранніх обговореннях брали участь колишні обрані республіканці та ексчиновники республіканських адміністрацій Рональда Рейгана, Джорджа Буша, Джорджа Буша-молодшого та навіть самого Трампа.

Минулої п'ятниці близько 120 людей обговорювали в онлайн-форматі можливість створення "принципово консервативної" групи, основними принципами якої мають бути підтримка Конституції та верховенства закону – ідей, які, на думку учасників, були спростовані Трампом.

План полягає у підтримці своїх кандидатів та підтримці незалежних кандидатів або членів інших партій. Колишній головний політичний директор Республіканської конференції Палати представників Еван Макмаллін підтвердив, що був одним з організаторів обговорення, учасники якої занепокоєні владою Трампа над республіканцями.

Серед учасників обговорення, за даними Reuters: генеральний радник Міністерства внутрішньої безпеки часів Трампа Джон Мітнік, ексконгресмен Чарлі Дент, заступниця начальника штабу Міністерства внутрішньої безпеки часів Трампа Елізабет Нойманн.

"Перемовини підкреслюють широкий внутрішньопартійний розкол через хибні заяви Трампа про фальсифікацію виборів та штурм Капітолію. Більшість республіканців лишаються віддано лояльними до експрезидента, але інші шукають нові напрямки для партії", - зазначає агентство.

Учасники конференції висловили занепокоєння тим, що деякі республіканці не підтримують обвинувачення Трампа у справі про імпічмент.

Прессекретар Трампа Джейсон Міллер у коментарі про ймовірне створення партії зазначив, що "ці лузери покинули Республіканську партію, коли проголосували за Джо Байдена".

Нагадаємо, справа Трампа унікальна тим, що вперше в історії США йдеться про імпічмент президента, який вже пішов з посади. Втім, цей судовий процес має не лише символічне значення. Після обвинувального вироку Сенат може заборонити Трампу балотуватися знову на посаду глави держави.

13 січня Палата представників США оголосила імпічмент Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію 6 січня. Тоді в результаті безладів загинули 5 осіб, зокрема один поліцейський.

Для імпічменту потрібно дві третини голосів, тоді як Демократична і Республіканська партії мають однакову кількість сенаторів.