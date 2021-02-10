Мішель Обама запускає дитяче кулінарне шоу на Netflix

Шоу "Ваффлс + Моті" вийде 16 березня і буде складатися з 10 епізодів.

Дружина 44-го президента США Барака Обами Мішель запускає дитяче кулінарне шоу "Ваффлс + Моті" на Netflix.

Про це вона повідомила у Twitter.

Шоу вийде 16 березня і буде складатися з 10 епізодів. Мішель Обама виступила його виконавчим продюсером. Також вона сама знялася в шоу разом з двома ляльками - Ваффлс і Моті.

"Я дуже рада повідомити, що 16 березня запущу нове шоу на Netflix під назвою "Ваффлс + Моті". Сподіваюся, діти та їхні батьки приєднаються до нас у наших пригодах, коли ми будемо відкривати, готувати і їсти смачну їжу з усього світу", - написала Мішель Обама.

I’m beyond thrilled to share that on March 16, I’ll be launching a new show on @Netflix called Waffles + Mochi! I'm excited for families and children everywhere to join us on our adventures as we discover, cook, and eat delicious food from all over the world. pic.twitter.com/dedUWMp9SY — Michelle Obama (@MichelleObama) February 9, 2021

У шоу Обама грає роль власниці "химерного супермаркету", а ляльки Ваффлс і Моті - його співробітники. Вони подорожуватимуть у чарівної візку для покупок, по всьому світові у пошуках інгредієнтів для своїх страв.

Нагадаємо, у травні 2018 року Барак і Мішель Обами підписали контракт із Netflix. Раніше повідомлялося, що вони вестимуть власне телешоу, однак назву його не називали.

Крім того, Мішель Обама написала свої мемуари. Як зазначалося, вони виходитимуть 24 мовами.