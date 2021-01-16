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На Netflix вийшов перший повнометражний фільм з українським дубляжем і субтитрами

Події фільму Outside the Wire відбуваються в Україні.

На Netflix вийшов перший повнометражний фільм з українським дубляжем і субтитрами
Фото: EPA/UPG

На стрімінговому відеосервісі Netflix вийшов перший повнометражний фільм з українським дубляжем і субтитрами.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"На Netflix вийшов перший повнометражний фільм одночасно із українським дубляжем і з субтитрами - Outside the Wire. І навіть події фільму відбуваються в нашій країні. Озвучуванням займалася студія Postmodern Production. Наприкінці минулого року Postmodern разом із Tak Treba Production стали офіційними партнерами стримінгу. Ось і бачимо перші результати", - написав Ткаченко в Telegram-каналі.

Міністр упевнений, що динаміка йде до збільшення співпраці Netflix з Україною.

"Тож чекаємо на поповнення бібліотеки Netflix українською. І на нові зйомки в Україні. Особливо стрічок про Україну в Україні", - додав Ткаченко.

Торік у липні повідомляли, що Netflix знімає перший фільм в Україні. Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні – The Last Mercenary. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дамм і Албан Іванов.

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