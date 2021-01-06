Церемонію "Греммі" перенесли через коронавірус

Академія звукозапису США ухвалила рішення перенести церемонію вручення музичної премії "Греммі" на 14 березня через пандемію.

Про це повідомили організатори церемонії.

"Після обговорень з експертами в галузі охорони здоров'я, ведучими церемонії і виконавцями, які повинні виступати, ми переносимо трансляцію 63-й церемонії вручення нагороди на 14 березня 2021 року", - цитує повідомлення організаторів "Інтерфакс-Україна".

Критична ситуація з пандемією коронавірусу в Лос-Анджелесі, де традиційно проходить церемонія, підтверджує правильність цього рішення, зазначили в академії.

Раніше церемонія вручення премії "Греммі" була запланована на 31 січня.

Раніше через коронавірус з лютого на квітень перенесли вручення "Оскара".