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Церемонію "Греммі" перенесли через коронавірус

Замість 31 січня вручення "Золотого грамофона" заплануали на 14 березня.

Церемонію "Греммі" перенесли через коронавірус
Фото: billboard.com

Академія звукозапису США ухвалила рішення перенести церемонію вручення музичної премії "Греммі" на 14 березня через пандемію.

Про це повідомили організатори церемонії.

"Після обговорень з експертами в галузі охорони здоров'я, ведучими церемонії і виконавцями, які повинні виступати, ми переносимо трансляцію 63-й церемонії вручення нагороди на 14 березня 2021 року", - цитує повідомлення організаторів "Інтерфакс-Україна".

Критична ситуація з пандемією коронавірусу в Лос-Анджелесі, де традиційно проходить церемонія, підтверджує правильність цього рішення, зазначили в академії.

Раніше церемонія вручення премії "Греммі" була запланована на 31 січня.

Раніше через коронавірус з лютого на квітень перенесли вручення "Оскара".

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