Церемонію "Греммі" перенесли через коронавірус

Академія звукозапису США ухвалила рішення перенести церемонію вручення музичної премії "Греммі" на 14 березня через пандемію.
Про це повідомили організатори церемонії.
"Після обговорень з експертами в галузі охорони здоров'я, ведучими церемонії і виконавцями, які повинні виступати, ми переносимо трансляцію 63-й церемонії вручення нагороди на 14 березня 2021 року", - цитує повідомлення організаторів "Інтерфакс-Україна".
Критична ситуація з пандемією коронавірусу в Лос-Анджелесі, де традиційно проходить церемонія, підтверджує правильність цього рішення, зазначили в академії.
Раніше церемонія вручення премії "Греммі" була запланована на 31 січня.
Раніше через коронавірус з лютого на квітень перенесли вручення "Оскара".