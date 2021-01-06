Понад 30 країн у світі почали вакцинацію від коронавірусу. Насамперед щеплення роблять людям з груп високого ризику.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Минулого тижня ВООЗ опублікувала свій перший список використання вакцини від COVID-19 в надзвичайних ситуаціях - вакцини Pfizer і BioNTech.

"Вчора було також приємно бачити початок впровадження вакцини AstraZeneca в першій країні. Через рік після того, як ВООЗ випустила свій перший звіт про спалахи захворювань, присвячений цьому вірусу, понад 30 країн почали вакцинацію своїх груп високого ризику різними вакцинами проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, першою країною у світі, яка почала вакцинацію від COVID-19, стала Велика Британія. 30 грудня вона першою у світі затвердила антикоронавірусну вакцину британсько-шведської компанії AstraZeneca.

27 грудня у всіх країнах Євросоюзу розпочалася масова вакцинація від ковіду. У країнах ЄС мають вакцинувати усе населення – 450 млн осіб.

Угорщина почала вакцинацію від коронавірусу на день раніше всього ЄС. Першої партії вакцини Pfizer, яку отримала Угорщина, має вистачити на 4 875 людей.

Найшвидше у світі 1 млн людей від COVID-19 вакцинували в Ізраїлі.

30 грудня Україна уклала контракт про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech за ціною 504 грн за дозу. Використовуватимуть вакцину для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

Почати вакцинацію в Україні планують у першому кварталі цього року.