Франція має намір пришвидшити вакцинацію від COVID-19

Станом на 3 січня в країні вакцинували тільки 512 чоловік.

У Франції мають намір розширити, прискорити та спростити програму вакцинації від коронавірусу.

Як заявив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, найближчим часом буде значно збільшено число центрів вакцинації, а також розширено список категорій осіб, яким може бути доступна вакцина, передає RFI.

Веран оголосив, що до категорій тих, хто можуть отримати ін'єкцію препарату Pfizer/BioNTech, додалися рятувальники і соціальні працівники старші 50 років. До кінця січня, за його словами, всі жителі Франції старші 75 років (у тому числі й ті, що проживають не в спеціалізованих установах, а у себе вдома) зможуть зробити щеплення. Йдеться про приблизно 5 млн осіб. До цього щеплення робили тільки мешканцям будинків для літніх людей та медичним працівникам старше 50 років.

Французи, які бажають зробити щеплення, незабаром зможуть записатися на вакцинацію онлайн, телефоном або через додаток з відстеження контактів із зараженими TousAntiCovid. Наступного тижня будуть відкриті 300 "міських" центрів вакцинації поза лікарнями, а до кінця січня у Франції повинні заробити близько 500-600 таких установ.

Крім того, Франція збільшить замовлення вакцин на європейському рівні. Якщо Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) дасть дозвіл на застосування в Євросоюзі американської вакцини Moderna, у Франції буде ще пів мільйона доз цього препарату в місяць,. Зараз Франція отримує пів мільйона доз Pfizer/BioNTech у тиждень, зазначив він.

Низка представників медичної спільноти критикують французьку стратегію вакцинації, називаючи її занадто повільною. У Франції, за даними міністерства охорони здоров'я на 3 січня, вакцинували тільки 512 чоловік.

Нагадаємо, уряд Нідерландів під тиском громадськості погодився розпочати вакцинацію від COVID на кілька днів раніше.