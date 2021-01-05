У Білорусі силовики склали протокол на жителя одного з сіл Гомельського району, який зліпив сніговика і написав на ньому "Живе Білорусь".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на правозахисника Леоніда Судаленка, який розповів про інцидент.

24 грудня у Гомельському районі випав сніг, і житель села прибираючи подвір'я, зліпив "вусатого" сніговика. На ньому він написав "Живе Білорусь!".

Сніговик уже розтанув, однак, ймовірно, хтось із сусідів зробив його фото і передав силовикам. Після цього до чоловіка зателефонував дільничний та повідомив, що склав протокол за статтею 23.34 КоАП, визнавши снігову скульптуру несанкціонованим пікетом. Суд має відбутися найближчим часом.

"Сільський житель порадив дільничному скласти протокол і на сніговика, бо він пікетував", - додав правозахисник.

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