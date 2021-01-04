Іран почав збагачення урану до 20%, Ізраїль нагадав про "червону лінію"

У посольстві Ізраїлю в Україні заявили, що подібний крок Ірану - це "червона лінія, яка вимагає рішучої реакції".

В Ірані в понеділок, 4 січня, почали процес збагачення урану до 20% на підземному ядерному об'єкті у Фордо.

Про це на брифінгу заявив речник іранського уряду Алі Рабіей, передає Mehr News.

У посольстві Ізраїлю в Україні заявили, що подібний крої Ірану - це "червона лінія, яка вимагає рішучої реакції".

"Іран знову порушив свої міжнародні зобов'язання, оскільки почав збагачувати уран до 20% на підземному ядерному об'єкті у Фордо. Як було доведено в раніше відкритому іранському ядерному архіві, об'єкт у Фордо був побудований з метою збагачення урану для програми ядерної зброї. Використання цього об'єкту для збагачення урану чітко вказує на наміри Ірану", - йдеться у повідомленні.

У дипломатичному представництві вважають, що цей акт повинен послужити сигналом тривоги для всіх, хто виступає за умиротворення щодо Ірану.

"Я закликаю міжнародне товариство не терпіти зухвалих вчинків Ірану і розглядати цей крок як червону лінію, яка вимагає рішучої та негайної реакції. Ізраїль ніколи не дозволить Ірану придбати ядерну зброю", - повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі.

Іранська ядерна угода була досягнута у 2015 році між Іраном та групою світових держав, зокрема постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Великою Британією, Росією, Францією і Китаєм. Угода передбачає, що Іран змінить, конвертує та зменшить свої ядерні розробки та прийме додатковий протокол для того щоб зняти всі економічні санкції, пов'язані з ядерними розробками.

Іран почав порушувати угоду після того, як президент США Дональд Трамп у травні 2018 року вивів з неї країну і знову ввів жорсткі санкції. Однак ліміт збагачення досі не перевищував 4,5%. 2 січня Іран повідомив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про плани збагатити уран до 20% на своєму заводі у Фордо, перевищивши ліміт встановлений у міжнародній ядерній угоді 2015 року.