Іран повідомив МАГАТЕ про плани збагатити уран до 20%

Це передбачено законом, схваленим парламентом Ірану у відповідь на вбивство провідного вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде.

Іран повідомив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про плани збагатити уран до 20% на своєму заводі у Фордо, перевищивши ліміт встановлений у міжнародній ядерній угоді 2015 року.

Про це пише bbc.com.

Зазначимо, ядерна угода передбачає поріг збагачення урану для Тегерана на рівні 3,67%.

“Наразі це є найзначнішим порушенням міжнародної ядерної угоди. Це як і раніше менше 90%, необхідних для створення ядерної бомби. Але згідно з угодою 2015 року Іран повинен був підтримувати збагачення нижче 4%”, – йдеться у повідомленні.

Збагачення урану до 20% передбачено законом, прийнятим парламентом Ірану у грудні 2020 року як відповідь на вбивство провідного вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде.

Уран збагачуватимуть, якщо санкції щодо нафтового і фінансового секторів країни не послаблять протягом двох місяців.

Документ також блокує доступ інспекторам ООН до ядерних об'єктів Ірану у Натанзі і Фордо.

Нагадаємо, Іранська ядерна угода була досягнута у 2015 році між Іраном та групою світових держав, зокрема постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Великою Британією, Росією, Францією і Китаєм.

Угода передбачає, що Іран змінить, конвертує та зменшить свої ядерні розробки та прийме додатковий протокол для того щоб зняти всі економічні санкції, пов'язані з ядерними розробками.

Іран почав порушувати угоду після того, як президент США Дональд Трамп у травні 2018 року вивів з неї країну і знову ввів жорсткі санкції. Однак ліміт збагачення досі не перевищував 4,5%.

Однак Великобританія, Франція, Німеччина, Росія і Китай сподіваються, що угоду можна буде відновити.